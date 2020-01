JOURNEE INTERNATIONALE DES DOUANES : Les efforts de douaniers mis en exergue à Mostaganem

Comme chaque année du 26 janvier, les Douanes algériennes célèbrent la Journée de l’organisation mondiale des douanes. C’est dans ce sillage que la direction des douanes de Mostaganem n’a pas manqué de fêter cette journée, en présence du M. Bouhait secrétaire général de la wilaya en compagnie des autorités civiles et militaires au siège de la douane de la Salamandre. En cette occasion monsieur, Adnane Abderrezak, directeur régional a, dans son allocution, vanté le rôle décisif de la douane dans la protection de l’économie algérienne qui élabore les conventions internationales, les outils et instruments sur le classement des marchandises, l’évaluation en douane, les règles d’origine, la perception des recettes douanières, la sécurité de la chaine logistique, la facilitation des échanges internationaux, la lutte contre la fraude, contre la contrefaçon, à la promotion de l’éthique et au renforcement durable des capacités pour l’application de réformes et de développement douanier. Notons qu’à l’occasion de cette fête, plusieurs agents des douanes se sont vus attribuer de nouveaux grades de mérite . Puis s’ensuivit une visite au nouveau centre de santé de la douane de Mostaganem aménagé à l’ancienne direction des douanes au quartier du ‘’Plateau la Marine’’ équipé de toutes les commodités pour accueillir les personnels douaniers et leurs familles pour les prises en charge médicales. Le fait marquant de cette cérémonie fut lorsque l’animateur appela le douanier M. Berkat Mohamed qui a reçu l’ordre de mérite de l’organisation mondiale des douanes. Un geste qui a honoré toute la famille, émue par cette valeureuse distinction à l’égard de notre pays. Faut-il le souligner, l’organisation parfaite de cette journée par le directeur des douanes de la wilaya de Mostaganem M. Kerouch Rachid et tout son staff. S’ensuivit alors une visite à la salle Abderrahmane Kaki pour une exposition organisée par la Garde républicaine algérienne sur une durée de 3 jours allant du 26 au 29 janvier 2020, où celle-ci sera l’hôte de notre wilaya pour lui permettre de se faire connaitre au grand public par une mise en valeur de leurs matériels et la composition de leur corps armé spécifique qui va du protocole de la présidence à la présentation des honneurs au président de la République.