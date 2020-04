JOURNEE DU SAVOIR : Le Président Tebboune promet une réelle renaissance de l'Ecole

Le Président de la République a écrit dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de chaque année : "Je réitère une promesse faite devant vous, lors de mon discours de prestation de serment, de soutenir matériellement et socialement l’enseignant et le chercheur pour opérer une réelle renaissance nationale, où l’école sera réhabilitée dans ses trois paliers, où l’Etat recouvrera son autorité et où ses enfants, filles et garçons, se livrent à la concurrence au service de leur pays avec abnégation, en s’inspirant de leurs vaillants aïeux et de la Déclaration du 1er Novembre, qui demeurera à jamais une source d’inspiration, voire la référence même de notre politique". Après avoir rendu hommage à la famille de l’Education et de l’Université et aux porteurs de la pensée, le Président Tebboune à éprouvé "la peine et la tristesse de ne pouvoir célébrer cette année la Journée du savoir" en raison "de la pandémie du COVID-19". "Aujourd’hui l’Algérie affronte courageusement la pandémie du nouveau coronavirus en s’inspirant de ces éminents Hommes la patience face à l’épreuve et la détermination renouvelée au sacrifice pour la patrie", a souligné le Président Tebboune, ajoutant qu'"elle œuvre à la promotion de la science et du savoir pour donner à l’Algérie la véritable place scientifique et civilisationnelle qui lui sied dans le concert des nations. "De même qu’elle s’attèle à la consécration des vertus de la morale pour construire une société qui compose harmonieusement et naturellement authenticité et modernité en consolidation des fondements de la Nation et préserver son identité, ses valeurs et sa cohésion nationale", a-t-il ajouté.