JOURNEE DU SAVOIR : Des écoliers à la découverte des stations d’épuration

Dans le cadre de la journée du savoir, la direction de l’office national d’assainissement (ONA) de Mostaganem a organisé des journées ‘’portes ouvertes’’ au sein de ses stations d’épuration au cours de ce mois d’Avril. Cette manifestation destinée au monde scolaire et associatif a permis de faire découvrir le monde caché de l’assainissement avec tous ses ouvrages complexes qui le composent et surtout de sensibiliser les concernés sur ce rude et indispensable métier. A cet effet, plusieurs supports de communication pour la compréhension du fonctionnement des stations d’épuration (STEP) ont été distribués, représentant des schémas simplifiés. Des flyers et des dépliants ont été également distribués en vue de sensibiliser davantage les écoliers pour que les égouts ne soient plus considérés comme des poubelles. A ce titre, l’office national de l’assainissement considère que les enfants sont des vecteurs essentiels de changement en leur faisant acquérir des compétences pratiques et utiles en matière de santé et d’hygiène. Rappelons que plus de 200 élèves ont pu au cours de ces journées, voir de près le fonctionnement de deux stations d’épuration de la wilaya, dont celle de Sidi Lakhdar et de la Salamandre. En dernier, il est à noter qu’une station d’épuration est une installation destinée à épurer les eaux usées domestiques ou industrielles et les eaux pluviales avant le rejet dans le milieu naturel. Le but du traitement est de séparer l'eau des substances indésirables pour le milieu récepteur. Son rôle est de purifier et de dépolluer les eaux usées avant de les rejeter dans la nature. Quant à l'assainissement est l'ensemble des techniques d'évacuation et d'épuration des eaux usées. Il ne faut pas confondre les traitements de potabilisation, qui ont pour fonction de transformer l'eau prélevée dans le milieu naturel en eau potable, et l'assainissement des eaux usées, avant leur retour dans un cours d'eau.