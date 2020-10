JOURNEE DE L'EMIGRATION : Un riche programme à travers les Sûretés de wilaya

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a tracé un programme riche et varié à travers les différentes Sûretés de wilayas à l'occasion de la commémoration du 59ème anniversaire de la Journée nationale de l'émigration, a indiqué un communiqué de la DGSN. La DGSN a organisé des activités pour la commémoration de l'anniversaire du 17 octobre de chaque année vu ses dimensions nationales et historiques, a précisé la même source. Les services de la police ont pris part avec les autorités locales et la famille révolutionnaire à la commémoration de cet anniversaire qui constitue "l'une des haltes principales" dans lutte du peuple algérien pour recouvrer sa souveraineté nationale. Les mêmes services ont effectué des visites et honoré des moudjahidine à la retraite affiliés au corps de police", a ajouté la même source.