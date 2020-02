JOUR DE RECEPTION PAR LES ADMINISTRATIONS A MOSTAGANEM : Quand la daïra devient une ‘’douche publique’’

Les postulants aux logements LPA sont obligés de demander audience au chef de daïra de Mostaganem, qui, lui seul détient la liste et ce, afin de les informer si leurs noms y figurent parmi les bénéficiaires où non et le nombre de point obtenus. Là, un autre problème se pose car pour pouvoir prendre un rendez- vous auprès du chef de daïra, les citoyens sont obligés de venir très tôt le matin, voire à 4h du matin, pour prendre un ticket numéroté comme dans ‘’une douche publique’’. «Je suis venu à 4h du matin, pour prendre un rendez- vous, puisqu’il il y’a une seule journée de réception, chaque lundi, on perçoit une foule impressionnante devant la porte de la daïra » déclare un fonctionnaire. Notons que, la sélection des postulants aux logements est faitepar une commission ad-hoc, instituée par décision du wali. Les critères de choix des postulants, à arrêter par ladite commission, doivent prendre en considération la situation familiale du postulant et sa solvabilité. La priorité doit être accordée aux postulants mariés, en fonction de la taille des ménages et de leurs conditions sociales. Une fois la liste signée par le wali, cette dernière est envoyée dans les 15 jours qui suivent à la Caisse Nationale du Logement (CNL) et au promoteur immobilier en charge du projet, accompagnée des dossiers des postulants. Plusieurs citoyens inscrits dans la nouvelle formule (LPA) 2018 , au niveau de la wilaya de Mostaganem , demandent et exigent l’affichage des listes , ils se posent en conséquence la question sur la méthode adoptée pour la sélection des bénéficiaires et le barème appliqué en ce sens. Selon eux, l’affichage des listes dévoile les noms et la situation familiale de chacun des postulants, ce qui donne lieu à plus de transparence à l’opération de sélection .