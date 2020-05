JOLI COUP DE LA GENDARMERIE A HASSI MAMECHE (MOSTAGANEM) : Arrestation de 4 faussaires et saisie de 620 millions en faux billets

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la brigade de la gendarmerie territoriale de la commune de Hassi Mamèche (MOSTAGANEM) a réussi un joli coup de filet en mettant fin aux activités de quatre (04) personnes d’un réseau criminel, spécialisé dans la contrefaçon et l’écoulement des billets de banques de 2000,00 Dinars Algériens, ainsi que de divers documents administratifs. Ainsi, dans cette opération d’intervention de ses éléments, la gendarmerie a pu procéder à l’arrestation de quatre (04) personnes suspectes d’y être impliquées et dont l’âge varie de 20 à 50 ans. Les gendarmes ont saisi ,à cette occasion ,une somme de fausse monnaie de l’ordre de 620 Millions de Centimes en coupures de 2000,00 Dinars Algériens, des faux documents administratifs et attestations, divers matériels informatiques et consommables utilisés dans les opérations de contrefaçon et de manipulation notamment deux (02) Scooters utilisés dans les opérations de déplacements et des transactions par les mis en causes .Après filialisations du dossier de procédure de poursuites judiciaires ,les suspects seront déférés devant les autorités judiciaires compétentes.