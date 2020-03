JM 2021 A ORAN : Pour la mise en place d’un système de télésurveillance ultramoderne

En prévision de la19e édition des J.M, Oran, d'ici juin 2021 deviendra la wilaya la plus développée à l'échelle nationale en matière de télésurveillance a annoncé le président chargé de la sécurité au niveau du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Zerkerras Abdelkader. En effet, c’est lors d'une communication du séminaire algéro-britannique sur les échanges des expériences dans l'organisation des grandes manifestations sportives, ouvert dans la matinée à Oran, que M. Zerkerras a fait savoir "qu’un centre de commandement doté d’applications ultramodernes est en cours de réalisation dans la capitale de l’Ouest du pays. Il permettra une couverture efficace et de haute facture de toutes les zones de la ville et celles des périmètres des équipements sportifs destinés à accueillir les compétitions des JM". "Ce système de télésurveillance s'inspire également de l'expérience Britannique" a-t-il précisé, affirmant qu’une délégation algérienne s’set rendue à Londres pour s’imprégner du modèle du Royaume Uni dans la gestion sécuritaire des évènements sportif .Pour le représentant du ministère de l’Intérieur, "de nombreux points communs sont relevés dans l’approche des deux parties dans ce registre", mettant en relief l’importance de ce séminaire qui permettra "d’enrichir les connaissances des différents intervenants dans le processus de sécurisation des JM afin de garantir la réussite de l’organisation de la manifestation sportive". Le conférencier a également insisté sur la nécessité de doter les infrastructures sportives, en cours de réalisation à Oran, ou celles, en cours, de mise à niveau, "de tous les équipements nécessaires pour la sécurisation des lieux". Pour sa part, l’expert Britannique ,qui a été changé de la sécurité de plusieurs événements sportifs notamment ceux des jeux olympiques de Londres en 2012, ainsi que les jeux du Commonwealth en 2014, a axé son intervention sur la préparation poussée des différents intervenants dans l'opération de sécurisation des JM, estimant qu'il s'agit d'un facteur essentiel garantissant la réussite de la manifestation sur le plan sécuritaire. La 19e édition des JM est programmée du 26 juin au 5 juillet 2021.