JIJEL : Une tentative d’émigration clandestine déjouée

Les éléments de brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ) relevant de la sûreté de daira de Chakfa (Jijel) ont déjoué une opération d’émigration clandestine et arrêté deux (2) jeunes organisateurs de la traversée par mer, a indiqué dimanche le responsable de la cellule de communication et des relations publiques auprès de ce corps de sécurité, le commissaire principal de police, Aziza Djrourou. Agissant sur la base de renseignements dénonçant des jeunes qui organisaient une opération d’émigration clandestine, les éléments de la BMPJ ont intensifié les recherches et les investigations et sont parvenus à identifier les suspects, a précisé la même source à l’APS. Il s’agit, a ajouté la commissaire principale de police, de deux jeunes âgés de 27 et 28 ans qui organisaient des opérations d’émigration clandestine. Il a été procédé, durant cette opération, à la saisie d'un moteur d’une embarcation, 30 litres de carburant en plus d’un ventilateur pour embarcation à moteur, un gilet de sauvetage, un chariot de transport d’embarcation de grand format, a ajouté la même source. Après la finalisation des procédures légales d’usage, les deux individus qui ont été présentés devant les instances judiciaires ont été mis sous mandat de dépôt, a indiqué la commissaire principale de police Aziza Djrourou.