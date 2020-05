JIJEL ET TEBESSA : Destruction de 10 casemates pour terroristes

Dix (10) casemates pour terroristes ont été détruites à Jijel et Tébessa par des détachements l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 20 mai 2020, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la zone de Bordj Thar, daïra de Chakfa, wilaya de Jijel (5ème Région Militaire), quatre (4) casemates pour terroristes et saisi une paire de jumelles, une plaque photovoltaïque, sept (7) micro-portables ainsi que des outils et des accessoires informatiques et d'autres objets, tandis qu'un autre détachement a détruit (6) casemates pour terroristes à Bir El-Ater, wilaya de Tébessa", précise la même source. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Tindouf (3ème RM), deux (2) individus et saisi un véhicule tout-terrain, trois (3) groupes électrogènes et quatre (4) marteaux piqueurs, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à Béchar, 28 tonnes de farine destinée à la spéculation".