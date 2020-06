JIJEL : Destruction d’une casemate et d’un obus de mortier

Une casemate pour terroristes et un obus de mortier ont été détruits vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'une opération de ratissage menée dans la zone de Djebel Bouhandis à El Milia, dans la wilaya de Jijel, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 05 juin 2020, une (01) casemate pour terroristes et un (01) obus de mortier de calibre 80 mm, et ce, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la zone de Djebel Bouhandis à El Milia, wilaya de Jijel (5ème Région militaire)", précise-t-on de même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les éléments des Gardes-frontières "ont saisi, à Naâma (2ème RM), une énorme quantité de kif traité estimée à six (06) quintaux et quatorze (14) kilogrammes", alors qu'un détachement de l’ANP "a saisi à In Amenas (4ème RM), 114 kilogrammes de la même substance". Dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP "a appréhendé, à Batna (5ème RM), deux (02) narcotrafiquants en possession de 3.089 comprimés psychotropes et saisi un véhicule".