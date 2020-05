JIJEL : Des individus encagoulés agressent des agents forestiers

Des agents forestiers de la commune d’Ouled Rabah (88 km au Sud de Jijel) ont été agressés par un groupe de personnes encagoulées, a indiqué mardi le conservateur des forêts de la wilaya, Smaïl Koudi. Une commission d’enquête conjointe de la conservation des forêts et du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale a été constituée pour enquêter sur cette agression contre des forestiers pendant l’exercice de leur fonction et identifier le groupe auteur de cette agression spécialisé dans le vol de liège, a-t-il précisé à l’APS. Le même responsable a ajouté qu’une réunion a été tenue au siège de la conservation avec plusieurs institutions dont la gendarmerie nationale, la sûreté nationale et les douanes pour adopter un mode de gestion des informations pour combattre l’atteinte aux domaines forestiers notamment le vol de liège. Le même responsable a encore précisé qu’une vingtaine d’individus encagoulés ont attaqué en lançant des pierres et en proférant des menaces de liquidation des agents forestiers qui les avaient surpris en train d’exploiter illégalement 350 arbres de chêne-liège dans la forêt Béni Khetab Mactaa Ayiss au lieudit Boutouil dans la commune d’Ouled Rabah. Les membres du groupe agresseur ont détruit les pare brises-avants des deux véhicules des forestiers dont l’un s’est renversé sans occasionner des blessures aux agents, a ajouté la même source qui a relevé que les forestiers sont souvent agressés pendant l’exercice de leur fonction. Alertée, la brigade de gendarmerie de la commune d’Ouled Rabah s’est déplacée sur le lieu de l’agression et a ouvert une enquête pour identifier ses auteurs, est-il indiqué.