JIJEL : Arrestation d’un dangereux terroriste

Le dangereux terroriste Rezkane Ahcene, dit "Abou Dahdah", qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, a été capturé mercredi à Jijel par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a annoncé jeudi le ministère de la défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Un détachement de l'Armée nationale populaire a capturé lors d'une opération de bouclage et de ratissage dans la zone de Tamendjar, près de la commune d'El-Ancer à Jijel, hier 16 décembre 2020, un dangereux terroriste dénommé Rezkane Ahcene, dit +Abou Dahdah+ qui avait rallié les groupes terroristes en 1994", a précisé le MDN. Selon la même source, "l'opération s'est soldée également par la récupération d'un pistolet (01) mitrailleur de type Kalachnikov, trois (03) chargeurs de munitions, une (01) grenade et une (01) paire de jumelles". Elle a été exécuté "dans le cadre de la lutte antiterroriste et en continuité à l'opération de recherche et de ratissage menée dans la localité d'Oued Bouayache près de la commune d'El-Ancer à Jijel en 5e Région militaire, en date du 01 décembre 2020, et au cours de laquelle un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, le 1er décembre 2020, trois (03) terroristes et saisi trois (03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets", a rappelé le MDN. "