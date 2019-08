JEUX OLYMPIQUES MEDITERRANEENS 2021 A ORAN : Le ministre installe officiellement le nouveau directeur

La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège du comité d’organisation de cet évènement sportif international, situé sur le front de mer, de la ville d’Oran, en présence de personnalités sportives ainsi que les autorités locales. Le ministre a estimé que la désignation de Salim Iles pour la gestion du comité d’organisation des jeux méditerranéens est un signe de reconnaissance, de confiance et de mérite des jeunes compétences sportives, notant qu’Iles dispose à son actif d’un palmarès riche en médailles et titres, outre sa grande expérience en la matière, compte tenu de son grand parcours sportif. Il a ajouté, dans ce sillage, que l’Algérie dispose également d’un vivier de compétences parmi les jeunes et champions sportifs mondiaux ayant une longue expérience. Leur participation dans les jeux olympiques méditerranéens "sera une source d’enrichissement et un gage de réussite de cette fête sportive internationale prévue à Oran en 2021".Dans ce contexte, le ministre a procédé à l’installation de l’ancienne joueuse algérienne de handball, Mme Z’hour Ghidouche, en qualité de directrice de l’administration générale de la manifestation alors que Yacine Aarab a été installé à la tête du comité sportif. Dans le sillage, M. Bernaoui s’est félicité de l’avancement des travaux des infrastructures devant abriter les jeux méditerranéens, à l’instar du complexe sportif de Belgaïd, situé à l’Est d’Oran, le village olympique et autres installations. Il a souligné, à ce propos, que la commission nationale en charge de présider l’opération de préparation, formé de plusieurs secteurs à caractère technique, est à pied d’œuvre pour augmenter la cadence et particulièrement pour garantir la qualité des travaux de réalisation, assurant, que les infrastructures en cours à Oran "se réalisent selon des standards modernes». Il a ajouté, à ce sujet, que le taux global d’avancement des travaux des installations sus-indiquées a dépassé "80 pour cent", indiquant que "l’Etat a mis tous les moyens pour la réussite de ces jeux et permettre à l’Algérie, de devenir un pôle sportif régional par excellence». Il a souligné que l’Algérie présentera un exposé sur la cadence des préparatifs de ce rendez-vous sportif méditerranéen, à la fin du mois en cours, devant le comité des jeux méditerranéens sans préciser le pays qui va abriter cette réunion, faisant savoir que le comité olympique et sportif algérien est en train de préparer un rapport détaillé sur l’opération de préparation de la 19ème édition des jeux méditerranéens. M.Bernaoui a expliqué également que cette réunion sera une occasion pour essayer d’intégrer l’aviron parmi les jeux sportifs qui auront lieu à Oran, et qui n’a pas été intégré dans la liste des disciplines des jeux par le comité international des jeux méditerranéens. Auparavant, le ministre a inspecté plusieurs chantiers de réalisation parmi les installations sus-indiquées, à l’instar du complexe sportif de Belgaïd, le village olympique ainsi que d’autres projets de réhabilitation et de modernisation d’infrastructures sportives telles que la salle omnisports "Hamou Boutlélis".