JEUX MEDITERRANEENS (ORAN 2021) : Le directeur général des JM limogé

En effet cette décision hâtive du limogeage de M. Mohamed El Moro qui était le directeur général des jeux méditerranéens de 2021 intervient tout juste après la récente réunion ministérielle qui a eu lieu dernièrement à Alger en présence du wali d'Oran , M. Mouloud Chérifi, et où ont été soulevé le problème du retard de la réception du complexe sportif de Belgaid, ainsi que les autres infrastructures sportives d'accueil notamment les piscines couvertes et autres chantiers qui sont en cours de réalisation, mais qui accusent d'énormes retards dans leurs réceptions pour des motifs purement administratifs et surtout financiers. Ces tares ont été les éléments principaux de cette suspension de M. Mohamed Moro du poste de directeur général des jeux méditerranéens sachant bien que Mohamed Moro est un bon gestionnaire, animé de bonne volonté avec des qualités humaines exceptionnelles et connaisseurs des différentes disciplines dont il a le mérite de gérer en tant que président de L'ASMO . Ce dernier a finalement été remercié par l'actuel ministre de la jeunesse et des sports, qui n’a pas précisé les motifs de cette décision, et qui a indiqué qu’un nouveau directeur général sera désigné prochainement. En résumé , il a payé les conséquences désastreuses des différents retards de réalisation des projets qui devront abrités ces événements dès les prochains Jeux méditerranéens de 2021, émanant d'autres paires responsables pour ne les citer tous, lui ont collé au dos, tous ces problèmes des différents retards de réalisation des différents chantiers d'infrastructures sportives d'accueil des prochains Jeux méditerranéens de 2021 qui accusent d'énormes retards dans leurs réceptions.