JEUX MEDITERRANEENS D’ORAN : Le village sportif, livré en 2020

A ce sujet, il a déclaré en ces termes : « J’insiste ! Il faut une mobilisation du personnel » tout en menaçant les cadres de cette entreprise, en ajoutant : « vous savez ce que je vais faire, et je vous l’ai dit la dernière fois. Je vais envoyer l’inspection du travail pour vous contrôler par rapport à vos engagements théoriques et ce qu’il y’a sur le terrain ».C'est ce qu'a déclaré le wali d'Oran M. Cherifi Mouloud en compagnie des membres de l'exécutif en marge de cette visite d'inspection du projet du complexe olympique, durant lequel il a donné des instructions strictes pour le renforcement du personnel qualifié qu'il a jugé nécessaire pour accélérer les travaux des chantiers qui avance à pas de tortue, n'a pas manqué de les instruire pour le renforcement des effectifs sur les chantiers pour l'achèvement du projet dans les meilleures délais. L’objet de ce coup de gueule, est le constat d’un manque flagrant d’ouvriers sur les chantiers de réalisation du stade. Ce qui l’a amené à instruire les responsables du projet de renforcer les chantiers en main d’œuvre. Il faut dire que la pression que fait subir le wali aux responsables chinois n’est qu’une projection de la pression qu’il subit lui-même, du fait de l’enjeu majeur derrière la livraison dans les délais de cette infrastructure dont la réception est théoriquement prévue pour mars 2020. Oran doit, en effet, organiser les prochains Jeux Olympiques Méditerranéens de 2021.Le chef de l’exécutif a rassuré, pour l’occasion, quant à la réception du stade de 40.000 places dans les délais fixés, à savoir le premier trimestre de l’année 2019. Idem pour le complexe olympique implanté dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran) et composé, entre autres, d’un stade d’athlétisme, d’un complexe nautique et d’une salle omnisports, et qui devra être réceptionné en fin 2019. Le village méditerranéen, situé à quelques kilomètres du complexe et qui servira à héberger les sportifs et leurs accompagnateurs lors de la 19e édition des JM, est d’une capacité d’accueil de 5000 lits environ. Sa livraison est prévue début 2020, rappelle-t-on.