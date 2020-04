JEUX MEDITERRANEENS D’ORAN : Le COJMO lance un appel aux Oranais

Le directeur général du comité d’organisation des jeux méditerranéens d’Oran, Salim Ilies, a lancé dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux un message à tous les oranais pour contribuer à la réussite de cet événement sportif. Dans un premier- temps, l’ancien nageur international algérien a lancé un message pour le respect du confinement durant la conjecture actuelle ou la pandémie fais trembler le monde, “Je ne conseillerais, enfin, jamais assez, encore et encore, mes compatriotes de rester chez eux et de ne pas s’aventurer inutilement à l’extérieur. Chaque pas dehors est synonyme de risque de se faire contaminer par le Covid-19”. La pandémie du coronavirus a entraîné le report de plusieurs événements sportifs notamment les Jeux olympiques de Tokyo qui étaient prévu l’été prochain. Ce report a concerné également l’événement sportif tant attendu par les oranais qui est les jeux méditerranéens qui auront lieu en 2022. Il a expliqué que le report des jeux est une occasion pour bien se préparer. “Le (COJMO) aura une année de préparation en plus. Loin de constituer une amertume, ni d’ailleurs un motif d’autosatisfaction, le COJMO travaillera encore plus pour revoir ses ambitions, à la hausse évidemment. Nos tâches sont connues, les défis identifiés et le but, organiser une compétition de haute volée, sera notre leitmotiv”. Le COJMO poursuivra ces efforts, mais ça demandera l’implication des citoyens de la ville radieuse, a-t-il affirmé.