JEUX MEDITERRANEENS D’ORAN : 43 sites sportifs retenus par le COJM

Quarante-trois (43) sites sportifs ont été retenus par le comité d’organisation des jeux méditerranéens (JM) en prévision de la 19e édition de cet événement régional prévu à Oran en 2022, a-t-on appris des organisateurs. Parmi ces sites, 24 abriteront les compétitions officielles alors que les autres serviront pour la préparation des athlètes des 25 pays attendus pour prendre part à cette manifestation sportive que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de l’histoire, a indiqué Sofiane Benchekor, membre de la commission d’organisation sportive des JM. Toutes les infrastructures concernées sont implantées dans la wilaya d’Oran, sauf le nouveau stade de Sig (wilaya de Mascara) qui sera bientôt inauguré et dans lequel seront programmées des rencontres de l’épreuve de football, a précisé la même source, qualifiant de "véritable bijou" cet équipement doté d’un terrain en gazon naturel avec un capacité d’accueil de 20.000 places. Les autres rencontres du tournoi de football auront lieu au niveau du stade de 40.000 places relevant du complexe olympique d’Oran en cours de réalisation, et qui abritera également les épreuves d’athlétisme, selon l’ancien champion algérien de natation, qui s’est dit au passage impatient de voir le centre nautique en cours de construction au niveau dudit complexe olympique réceptionné."Il s’agit d’un très important acquis pour la natation oranaise qui souffre le martyre en matière d’infrastructures. Le centre nautique composé de deux piscines olympiques et d’une troisième semi-olympique, abritera les épreuves de la natation bien sûr, et aussi de celles du Water-polo", a-t-il fait savoir. Evoquant les répercussions du report des prochains JM à l’année 2022 alors qu’ils étaient prévus pour 2021, sur le calendrier des compétitions établi par la commission de l’organisation sportive, l’actuel président du club sportif " Bahia Nautique" de natation a assuré "qu’il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements au programme par rapport à celui tracé initialement"."On va avancer à la première semaine certaines compétitions pour permettre aux athlètes concernés d’honorer leurs engagements dans les jeux mondiaux qui débuteront deux jours après la clôture des JM, soit le 7 juillet aux Etats-Unis", a-t-il encore souligné.