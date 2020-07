JEUX MEDITERRANEENS 2022 D’ORAN : 180 millions pour l'aménagement du stade Ahmed Zabana

Une enveloppe de l’ordre de 180 millions de dinars a été débloquée pour réaliser cinq opérations, en attendant de dégager une autre enveloppe pour les besoins du revêtement en gazon naturel qui remplacera le gazon synthétique dont dispose actuellement le stade Ahmed Zabana . Ces opérations consisteront à l’installation de portiques électroniques et d’un écran géant, la rénovation des vestiaires, la réalisation d’une salle VIP et d’un centre de presse, a-t-on encore indiqué. Les travaux de réhabilitation du stade Zabana devront être lancés dans les meilleurs délais, a fait savoir la même source, informant au passage que cette infrastructure, qui est le lieu de domiciliation du MC Oran (Ligue 1 de football), a été également retenue pour abriter une partie des rencontres du championnat d’Afrique des joueurs locaux, programmées en Algérie, probablement lors de l’été 2022. Outre le stade Zabana qui accueillera la finale du tournoi de football des JM, les stades de Constantine, d'Annaba et de Blida bénéficieront, à leur tour, d’importants travaux de réhabilitation qui toucheront plusieurs de leurs équipements. Le stade du 5 juillet d'Alger bénéficiera, quant à lui, d'une vaste opération de rénovation de son réseau d’éclairage, indiquent les services du MJS, soulignant que toutes ces opérations s’inscrivent dans le cadre de stratégie de la tutelle portant sur la modernisation des infrastructures sportives et leur mise en conformité avec les normes définies par les différentes fédérations sportives internationales.