JEUX MEDITERRANEENS 2021 A ORAN : Le village olympique livré en 2019

Ayant atteint un taux satisfaisant de l’ordre de 55%, le village olympique, destiné à l’accueil des délégations sportives participant aux prochains Jeux Olympiques Méditerranéens, abrités par la ville d’Oran en 2021, sera livré dès le premier semestre de l’année 2019. Le directeur du logement et de l’équipement de la wilaya d’Oran, en marge de la réunion présidée par le wali d’Oran, M. Mouloud Cherifi, relative à l’installation de la commission de la citoyenneté, a déclaré que les projets consacrés à l’organisation des Jeux Olympiques Méditerranéens attendus pour l’année 2021, vont bon train et connaissent déjà un bon taux de réalisation. A ce sujet, il a affirmé que le stade olympique a atteint les 80% de sa réalisation, et il ne reste que son équipement dont la climatisation, le système de surveillance, et l’achèvement de sa clôture. A ce jour, douze de ses structures sont déjà prêtes, dont 03 piscines pouvant accueillir 2400 spectateurs, et qui vont être bientôt opérationnelles. Quant au village olympique, ce dernier comportant 06 résidences réservées pour l’accueil des délégations sportives, a déjà reçu l’aval du ministre de la jeunesse et des sports pour son lancement. Cette cité olympique va être livrée au cours du premier semestre de l’année 2019, les travaux de sa concrétisation ont déjà abouti à un taux satisfaisant de l’ordre de 55%. En ce sens, le DLEP a ajouté que le village sera doté d’autres sites réservées à la sécurité des lieux, aux distractions et au transport, afin qu’il répond totalement aux normes internationales. Par ailleurs, le directeur de l’exécutif, a souligné que les études de 07 autres projets touchant à l’aménagement des structures sportives et leurs gradins, ont été achevées et les opérations vont être incessamment lancées, afin d’être prêtes pour le jour ‘’J’’ de cette grande manifestation sportive, abritée par la ville d’El Bahia.