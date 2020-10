JEUNES ET PECHEURS BENEVOLES PARTICIPENT AUX RECHERCHES : Disparition de 12 harraga sur les côtes de Chlef

Au moment où les coûts de la harga s'élèvent à 75 millions de centimes par personne dans la wilaya, des familles des ‘’harraga’’ portés disparus à travers les côtes de la wilaya de Chlef vivent des moments difficiles ces jours-ci, rapporte notre confrère arabophone ‘’El Djouhouria’’. Certaines familles se rendent quotidiennement à la plage pour avoir des nouvelles au sujet de leurs fils disparus, tandis que d’autres ont commencé à recevoir chez elles des foules de personnes pour partager leur deuil, dans une atmosphère triste. Des jeunes et pêcheurs issus de la région se portant volontaires organisent des opérations de recherches sur le littoral de la wilaya, notamment dans les zones d'où partent généralement ‘’les bateaux de la mort’’ et ce, entre les côtes de Chlef et Mostaganem. C’est en ce sens, que des familles font appel aux pêcheurs et armateurs de bateaux à contribuer aux recherches dans un cadre humanitaire. Il y a des informations contradictoires sur le nombre de jeunes hommes disparus. En effet, les recherches concerneraient 12 personnes disparues. L’information de la disparition des 12 harraga dont leur bateau est entré en collision avec un navire et chaviré, a été rapporté par 5 autres harraga ayant pu échapper à la noyade et ce après avoir rejoint la terre ferme, la semaine dernière. Dans la région des disparus, les familles vivent une atmosphère triste et difficile, surtout les mères dont les larmes ne s’arrêtent pas de couler. La source indique qu’au moment où la hausse des prix de la ‘’Harga’’ a atteint 75 millions de centimes, les disparitions et les naufragés des ‘’Harraga’ sont en hausse, et ce en dépit des efforts des services de sécurités compétents qui multiplient la lutte contre ce phénomène de la ‘’Harga’’