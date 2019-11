JEUNE FILLE KIDNAPPEE A ORAN : Le couple kidnappeur arrêté à Hassi Mamèche

Les investigations menées par les agents de la Sûreté d’Oran au sujet de la disparition d’une jeune fille âgée de 17 ans a fait ressortir que la jeune fille a été vue pour la dernière fois en compagnie d’un couple composé d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années accompagné de son épouse. Ainsi, le couple est identifié par les enquêteurs, il réside au niveau de la commune de Hassi Mamèche. Tout de suite, les policiers font une descente dans l’appartement du couple à Hassi Mamèche, où ils retrouvent la jeune fille en piteux état, mais saine et sauve. Après un examen médical, la fille sera remise à ses parents, et l’homme et son épouse sont remis aux autorités judiciaires. L’enquête judicaire déterminera bientôt le mobile de ce couple au sujet de l’enlèvement de la jeune fille en plein jour, dans l’une des plus grandes artères de la ville d’Oran du pays. S’agirait-il d’un réseau de prostitution de mineurs ou autres !?