ITALIE : Un vaccin capable de neutraliser le covid-19

Une équipe de scientifiques italiens affirme avoir réussi à générer des anticorps neutralisants contre le covid-19 chez des souris. Une bonne nouvelle dans la recherche active d’un vaccin. Une avancée importante dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Une équipe de chercheurs italiens des laboratoires pharmaceutiques Takis Biotech et de l’Institut national pour les maladies infectieuses (INMI) Lazzaro Spallanzani à Rome, affirme avoir fait une découverte mondiale. L’agence de presse italienne, ANSA, explique que les scientifiques ont réussi à créer des anticorps neutralisants efficaces contre le covid-19 chez des souris. Une première. Les chercheurs expliquent que ces anticorps, injectés par voie intramusculaire, permettent d’empêcher le virus d’atteindre les cellules humaines. Les recherches s’intéressent tout particulièrement au matériel génétique de la protéine «Spike» (S). C’est cette protéine, située dans l’enveloppe du Sars-CoV-2, qui est au cœur des questions vaccinales. Lors de la contamination, elle vient en effet s’accrocher sur les récepteurs présents sur certaines cellules du nez, des poumons ou du cœur, et prolifère ensuite dans d’autres cellules. Le but du vaccin est donc de trouver un anticorps permettant d’empêcher Spike de se fixer sur ces cellules. Selon le directeur des recherches, Emanuele Marra, parmi les 5 vaccins testés dans les laboratoires de l’INMI, deux montrent des signes encourageants et pourraient même s’adapter à la possible mutation du virus. «Les résultats obtenus à ce jour sont encourageants et bien au-delà des attentes: après une seule vaccination, les souris ont développé des anticorps qui peuvent bloquer l'infection du virus Sars-CoV-2 sur les cellules humaines», affirme Luigi Aurisicchio, PDG de Takis Biotech. «A ce jour, la réponse immunitaire générée par la plupart de nos cinq candidats a un effet sur le virus. Nous attendons des résultats encore meilleurs après la deuxième vaccination», ajoute Emanuele Marra. Mais attention, ces résultats encourageants ne signifient pas qu’un vaccin va être disponible rapidement. Takis Biotech et l’institut Lazzaro Spallanzani ont désormais besoin du soutien du gouvernement italien et de la collaboration internationale pour développer le vaccin et lancer un essai clinique qui ne pourrait débuter qu’à l’automne. «Certains vaccins ont reçu un financement important et ont déjà commencé la phase clinique dans d'autres pays. Nous faisons de notre mieux pour trouver vaccin issu de la recherche italienne, avec une technologie entièrement italienne et innovante, qui soit testé en Italie et mis à la disposition de tous. Pour ce faire, nous avons besoin du soutien des institutions et des partenaires qui nous aident à accélérer le processus», indique Luigi Aurisicchio.