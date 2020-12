Issad Rebrab, sixième fortune africaine

Avec une fortune estimée à plus de 7.5 milliards de dollars, l’homme d’affaires, Issad Rebrab, s’est classé à la sixième place des plus grosses fortunes en Afrique. En effet, selon le magazine américain Forbes Middle East, Issad Rebrab a augmenté en 2020 sa fortune de 4,2 à 7,5 milliards de dollars en l’espace de quelques mois. Cette fortune s’est accrue de 3,3 milliards de dollars en seulement 7 mois malgré la pandémie qui a engendré un ralentissement de l’économie mondiale et une crise financière qui a fait et continue de faire tanguer les principales bourses internationales. Il arrive en seconde position des hommes d'affaires du monde arabe et du Maghreb les plus fortunés derrière l'Égyptien Nassef Swaris avec 7,7 milliards de dollars et devant le Marocain Aziz Akhannouch avec 3.5 milliards de dollars.