Issad Rebrab reçu par le ministre de la communication

Le président directeur général (Pdg) du Groupe Cevital, Issad Rebrab a été reçu jeudi par le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué un communiqué du ministère de la communication. Lors de cette rencontre, "les deux parties ont abordé longuement les voies et moyens de la relance économique nationale, à travers le Plan du Gouvernement visant à encourager les entreprises économiques et à répondre aux exigences du marché national, en favorisant les exportations et en réduisant le volume des importations, au vu de la situation actuelle que vit le pays", ajoute la même source. Les discussions ont porté également sur "la situation des hommes d'affaires en Algérie et l'examen des mécanismes de leur contribution au renforcement et à l'amélioration de la situation socio-économique", conclu le communiqué.