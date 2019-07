‘’Issaba’’ de Mostaganem

Moul Firma était hier à la direction des domaines, croyant trouver des réponses à ses questions : Qui sont ces oligarques de Mostaganem, propriétaires de fonciers au dinar symbolique ? Et qui les a servis en se servant de sa fonction ? Et pourquoi on ne fait rien pour récupérer ces biens soutirés illicitement ? Le cœur déchiré, l'âme en peine, le visage empourpré, Moul Firma cherchait désespérément un honnête employé du Hirak pour assouvir sa rage, mais en vain ! Tout est bouclé, ceinturé, rien n’échappe au contrôle du garde champêtre des responsables qui se sont servis royalement ?! Rien à cirer, Moul Firma, lassé du peu d'intérêt que lui portent les agents de cette boite à distribution d’actes de propriété, décide de prendre un café à la cafeteria d’en face. Noyé dans sa colère, Moul Firma fume son cigare pour brûler son chagrin, quand, soudain, il ressentit une main lui caresser le dos. Paniqué, il fut réconforté par la voix d’un jeune homme au profil d’un employé aux domaines qui lui dit être venu l’informer sur quelques malversations, ajoutant qu’il avait peur de s’afficher avec lui sous les murs de son lieu de travail, parce qu’ils ont des oreilles. Moul Firma, content, tire une bonne bouffée de son cigare avant de lui dire : Nous sommes très loin du temps des légendes orientales où les sultans régnaient en maître sur des hommes, l’Algérie a changé fiston, dénoncer les corrompus et le Fassad est désormais une obligation si on veut changer le pays, et en finir avec la politique des trois singes de Bouteflika ‘’rien vu, rien entendu, rien dit !’’Rassuré, ce dernier, vida son sac :’’ Voilà, j’ai entendu des chuchotements entre deux responsables au sujet de l’ancienne wali, madame Zerhouni qui aurait bénéficié d’un désistement d’une grande villa appartenant à l’Etat pour une maudite somme de 50 millions de cts, de quel patrimoine foncier s’agit-il, aucune information n’a filtré sur le lieu où se situe cette maison !’’ Dénonce ce bonhomme, en enchaînant :’’ Cette wali a également octroyé un lopin de terre de 2000m² à la coopérative OAIC au dinar symbolique à la famille du beau frère de Bouteflika, le sieur Benmansour régularisé au nom de son épouse la sœur de l’ancien Rais par l’ancienne chef de service de la cadastre promue directrice à Tlemcen pour service rendu. Ce même beau-frère de Bouteflika qui est entré à Mostaganem avec une valise à la main est devenu un archi milliardaire sous l’ère de son beau-frère. Effectivement Benmansour a bénéficié également d'un terrain de 3000m² en 2012, dans le cadre de CALPIREF pour la réalisation d'un projet de station service pour un prix minable de 3000 da/m² payable sur 25 ans, affecté au nom de son gendre Boukhelif. Ce Benmansour a même menacé l’entrepreneur de son projet de station de faire appel à l’ancien ministre de la justice, Tayeb Louh, pour avoir demandé ses dus qui s’élèvent à 57 millions de dinars’’, dénonce l’agent. Moul Firma, avant de quitter, murmura : mon compagnon ne m’a pas parlé des 3 appartements F4 AADL, à la cité des chinois (chemin des crêtes), qu’a bénéficié Benmansour au nom de ses neveux, bien qu’ils sont célibataires et son fils Karim qui a obtenu lui aussi 1,5 hectare Ain-Nouissy pour la réalisation d’une unité d’emballage. A suivre…