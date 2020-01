Interdiction du téléphone et des rassemblements dans les hôpitaux

Le Ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière vient d’annoncer de nouvelles instructions pour l’amélioration du système sanitaire en Algérie. Ainsi, selon une note publiée le 16 janvier dernier, le ministre Pr Abderrahmane Benbouzid instruit les travailleurs de la Santé à se conformer aux directives suivantes : l’amélioration des conditions d’accueil, de l’orientation dans les établissements de santé. Tous le personnel médical et paramédical doit respecter les règles concernant les tenues au travail. Le ministère de la Santé a strictement interdit les rassemblements dans les bureaux sans justification et a appelé les professionnels de la santé à éviter l’utilisation abusive des téléphones portables pendant les heures de travail. Il est également strictement interdit de se déplacer en tenue à l’extérieur de l’hôpital. Le ministère de la Santé a chargé les directeurs des établissements de santé de mettre immédiatement en œuvre ces instructions.