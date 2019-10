Inquiétudes sur l’état de santé du général Benhadid

Rencontré à Alger Me Bachir Mechri, l’avocat du général à la retraite, Hocine Benhadid, n’a pu s’empêcher d’exprimer son inquiétude sur l’état de santé déclinant de son mandant Hocine Benhadid. “Il ne peut plus bouger”, a-t-il informé sur un ton grave, précisant que les conditions d’incarcération de l’ancien officier supérieur de l’institution militaire aggravent l’impotence du détenu. Il y a quelques semaines déjà, l’avocat avait fait un plaidoyer pour sa libération, en mettant l’accent sur les séquelles invalidantes qu’il a gardées d’une fracture au bassin provoquée par une chute dans les douches de la prison d’El-Harrach. “Il ne parle plus et ne peut ni se lever ni s’asseoir sans aide. À chaque fois que je vais le voir, je crains d’apprendre une mauvaise nouvelle”, a-t-il précisé. Ses alertes répétées, dit-il, n’ont pas eu d’effet sur les autorités judiciaires, qui refusent de libérer conditionnellement Hocine Benhadid (73 ans).