Ils mettent “le feu” à leur stade pour fêter l’accession

Après plusieurs années passées en championnat amateur, l’USM Annaba jouera la saison prochaine en Ligue 2. Ses supporters ont fêté l’accession en mettant “le feu” au stade du 19 mai 1956. Le club far d’Annaba qui avait assuré la montée en Ligue 2 depuis plusieurs semaines recevait pour la 30e et dernière journée le CRB Kais pour un match sans enjeu. Les supporters de l’USM Annaba en ont profité pour fêter comme il se doit ce retour dans le monde "pro" après quatre longues saisons en troisième division. Si la victoire 1-0 est anecdotique, ce sont les images du stade du 19 Mai plein à craquer avec quelques 60 000 personnes dans les tribunes et un craquage monumental digne des plus chaudes ambiances sud américaines.