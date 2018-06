Il était une fois ‘’un barrage vert’’

Aujourd’hui, l’Algérie fait face à une forte menace de désertification, son Nord ne cesse de s’ensabler et ses terres s’appauvrir de plus en plus. La carte de sensibilité à la désertification, établie à cette fin et réalisée en 1996, puis actualisée en 2010 ne présage rien de bon. L’étude effectuée laisse prévoir que plus de 16 millions d’hectares sont sensibles à la désertification. Un chiffre qui glace le dos et inquiète énormément. Face a ce constat si amer, les spécialistes mettent en garde contre ce redoutable phénomène et estiment qu’il agir vite pour éviter de voir le désert côtoyer nos rivages. Un cadre du Haut-commissariat au développement de la steppe (HCDS), note déjà que 70% des zones steppiques sont en danger. Il a affirmé que les parcours naturels, qui jouent un rôle fondamental dans l’économie agricole, subissent un processus de dégradation continu du fait du surpâturage et du défrichement des parcours, l’aridité climatique et l’avancée du béton. Pour l’heure, seul le reboisement reste de mise et doit reprendre ses campagnes sans trop attendre. Dans ce cadre, de grands programmes de reboisement ont été mis en œuvre pour lutter contre la dégradation des terres dans l’Atlas saharien , dont le fameux ‘’barrage vert’’ ce projet agro écologique de boisement de la steppe algérienne pour contrer l’avancée du désert. Créé par une décision en date du 23 Juin de l’année 1970,relative à la création d’un périmètre de reboisement de la zone de Moudjebra dans la zone de Djelfa, malheureusement, il a fini par être délaissé .Heureusement, une étude sur sa réhabilitation et son extension a été lancée en 2012, et un plan d'action a été proposé en 2016. Des réunions et des ateliers ont lieu en 2018, pour financer sur le fonds vert pour le climat, la prise en charge de 3 zones pilotes de ce triste barrage vert abandonné.