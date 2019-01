Identité et valeurs du passé… !

Chacun se pose la question pour savoir si les valeurs et l’identité ne sont-elles pas réellement des images authentiques du passé… !

Dans chaque pays, chaque région, l’union est fondée sur des communautés de valeurs précisées par le respect de la dignité humaine, par la liberté, par la démocratie, par l’égalité et l’État de droit... En Algérie, tout ce cocktail forge une identité algérienne reposant sur un partage de liens historiques, de fraternité, de solidarité, d’ordre d’idées, de valeurs, de cultures, de traditions, hérités de nos prédécesseurs avec incidence sur notre identité nationale algérienne. L’Algérie est le pays qui a de tout temps respecté ses valeurs, il a toujours prêché pour un travail d’élaboration de son Histoire et ce fondamentalement pour échapper au piège de toute Histoire cyclique. Ayant toujours gardé leurs valeurs et principes, les Algériens ont de tout temps lutté contre toutes formes d’ingérences culturelles étrangères, tout en étant convaincus, que leur appartenance sociale, religieuse, familiale, professionnelle en Algérie sont un sentiment d’appartenance issus de véritables traditions, de cultures et de linguistique propres au pays. Mêmes colonisés par plusieurs colons, dont les coutumes, le comportement, et autres traditions étaient différents, les Algériens ont su toujours garder légitimement leur identité, leurs origines, leurs racines conformément à la géographie morale et physique de leur région, de leur territoire…, dont ils sont fiers et ce, quel que fut la politique d’intégration prônée par les intrus. Ne dit-on pas que les valeurs identitaires, trop souvent instrumentalisées, dénaturées, ne peuvent encadrer ou encore protéger une société. En cas de crise identitaire, c’est toujours soit la famille, l’école, la société, la mondialisation qui sont montrés du doigt et ce, pour expliquer d’éventuels dérapages et déviations ou échecs, dus à la responsabilité de chaque secteur dans l’enseignement de la transmission des valeurs.

Toute identité quel que soit son origine , régionale, communale, d’une cité , les valeurs d’une religion, d’une société, d’une famille, d’un cercle sont des facteurs d’intégration, d’acceptation communément établis pour bon nombre de citoyens héritiers d’identité propre issue d’ascendants à cheval sur les principes et les traditions.