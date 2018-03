‘’Idées vagues, et barbes longues ‘’

Il était temps que les pouvoirs publics osent réagir face aux idées sectaires, nuisant aux nobles valeurs de l’Islam, malgré que le mal semble avoir déjà atteint l’os et le traitement reste des plus difficiles à prescrire. Aujourd’hui, certaines personnes prétendant être des ‘’salafistes’’ et autres des ‘’chiites’’, tendent par tous les moyens à reconvertir les gens vers leur voie, qui les égare si loin de l’Islam vertueux et si tolérant. Ces milliers d’adeptes de multiples ‘’tourouk’’, aux idées assez vagues, et aux barbes si longues, croient dur comme fer qu’ils demeurent les uniques véritables croyants, et ne tolèrent point d’autres chemins. Malheureusement, ces derniers ne font que ternir l’image de l’Islam, en l’entachant de drôles de fetwas, en interdisant certaines fêtes religieuses, que le peuple algérien musulman célébre depuis les ‘’foutouhates’’, ne tolèrent plus les prêches de la prière du vendredi. D’autres fanatiques poussent si loin le bouchon, en intimidant le reste des Algériens, de se conformer à leur unique voie de salut, sous peine d’être damnés à l’enfer. D’autres énergumènes font dans la totale moralisation de la vie publique, ils s’immiscent dans le tout, jugent même de la hauteur du talon que la femme musulmane doit porter, ne supportent point la présence de statue et n’hésitent pas à s’en débarrasser à la moindre occasion. Devenus presque des dangers publics, la décision de les combattre davantage et de punir les auteurs de tels actes sectaires, nuisant à la religion, n’est qu’une louable initiative, venue mettre fin à une pagaille causée à l’Islam, religion si chère à tous les Algériens, sans la moindre distinction.