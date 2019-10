ITALIE : 12 Algériens accusés de vols de bagages à l’aéroport de Rome

La police des frontières de l’aéroport de Rome en Italie a démantelé, au début de cette semaine, un groupe de 12 Algériens accusés de vol de bagages à l’Aéroport Léonard-de-Vinci à Fiumicino, a indiqué un communiqué de la police italienne rendu public le mardi 8 octobre. La police italienne a annoncé avoir arrêté 5 Algériens appartenant à une bande de criminels connue sous le nom de « navetteurs du crime ». Des avis de recherche sont lancés contre les 7 autres membres de la bande. Les mis en cause opéraient depuis plusieurs mois au niveau de l’aéroport de Fiumicino à Rome, bien qu’ils soient tous résidants de manière permanente en France et en Espagne. Selon le communiqué de la police italienne, les voleurs ciblaient principalement les riches passagers de nationalité russe, arabe et orientale, au départ de l’aéroport de Fiumicino. « Après plusieurs mois d’enquêtes et de contrôles minutieux entre l’aéroport de Rome, la gare Termini et certaines zones au cœur de la capitale, les enquêteurs ont réussi à arrêter cinq voleurs, tous de nationalité algérienne, et à identifier sept autres membres du groupe », a indiqué le communiqué. La police italienne précise qu’« au cours de ces deux dernières semaines, les voleurs ont réussi à réaliser trois vols pour plus de 50 000 euros. Mais leur champ d’action a également atteint les hôtels cinq étoiles du centre de Rome et les rues principales du centre-ville et Termini ».