INVESTISSEMENT: Vers la relance d’un projet laitier saoudien en Algérie

Le ministre du commerce Kamel Rezig a indiqué avoir demandé officiellement à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite de relancer le projet de la société saoudienne "Almarai" en Algérie, ajoutant qu'il recevra dans les prochains mois des représentants de cette société saoudienne pour relancer ce projet. Dans une publication sur sa page Facebook, M. Rezig a affirmé que la demande de relance du projet de la société laitière "Almarai" en Algérie, a été faite lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Alger, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El Omairini. Pour rappel, le projet de réalisation d'un partenariat algéro-saoudien dans le domaine de production du lait et dérivés remonte à 2009. Les négociations menées par les deux parties n'ont pas permis à ce projet de voir le jour. La société saoudienne "Almarai" est pionnière dans plusieurs produits de base, notamment les produits laitiers, les jus, les viennoiseries, les produits avicoles et le lait pour nourrissons notamment dans la région du Moyen Orient et d'Afrique du nord.