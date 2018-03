INVESTISSEMENT : Une usine de tracteurs italiens, à l’horizon

Après quatre années de négociations constantes et sans répit, le président du groupe algérien GRA , M. Athamnia Kheiredine, et le représentant de M. Valerio Morna ,PDG du groupe Argo Tractors, détenteur de la marque de tracteurs Landini mondialement connue, ont émargé un accord de partenariat scellant une alliance stratégique entre les deux entités et ce, pour le montage, dans une première phase, de 800 tracteurs Landini en CKD pour arriver à 5 000 unités dans une deuxième phase avec une augmentation progressive de l’intégration afin d’arriver à un taux de 40%. .La signature de cet accord, qui permettra la création de 200 emplois directs, s’est déroulée, jeudi dernier, au niveau du siège du groupe algérien, situé dans la commune de Chebaïta-Mokhtar. Pour rappel, l’entreprise algérienne dispose d’un agrément ministériel délivré en janvier 2016 qui a déjà permis à l’entreprise de commercialiser, à ce jour, 800 tracteurs Landini et autres matériels, sachant que les besoins nationaux en tracteurs sont de l’ordre de 12 000 unités par an.