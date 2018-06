INVESTISSEMENT : Les entraves de la bureaucratie bloquent les projets à Oran

La rencontre, à laquelle ont pris part de nombreux investisseurs et entrepreneurs, a été rehaussée par la présence de grands investisseurs nationaux. Une occasion pour mettre en valeur les atouts de la wilaya en matière d'investissement, et les dispositions à prendre pour renforcer davantage la coopération entre investisseurs et entrepreneurs nationaux et même étranger. Cette rencontre a eu un effet favorable des participants qui avait pour objet le respect des engagements du wali qui n’a pas manqué de souligner à maintes occasions les mesures d’allégements et de facilitations des procédures d’octroi des assiettes devant abriter de tels projets d’envergure touristique , constitue un cadre de concertation et d'accompagnement au profit des entrepreneurs et investisseurs pour la promotion de leurs projets d'investissement ou de partenariat à travers la wilaya d'Oran. « . Le DG de la SARL Club Nautique de la Madrague a tenu à faire remarquer les déboires dont il est durement confronté pour la réalisation d'un village touristique dans la localité de La Madrague ,tout en soulignant les efforts consentis de l’actuel wali d’Oran M.Cherifi Mouloud qui à maintes reprises à soulever le problème pour un allégement de facilitation d’octroi des assiettes pour l’implantation des projets touristiques, des mesures qui entrent dans le cadre du foncier et l’encouragement à l’investissement industriel privé à travers la wilaya d’Oran ;sachant bien que le portefeuille industriel de la wilaya d’Oran qui compte 22 000 entreprises employant plus de 100 000 travailleurs. Ils ont par ailleurs évoqués les facilités qui sont accordées aux investisseurs privés sur le plan de la fiscalité et le foncier tout en signalant l’existence de 8 zones industrielles et 13 autres zones d’activité pour accompagner les éventuels investisseurs d’où un comité de suivi et d’études des dossiers a été mis en place au niveau de la wilaya pour traiter les dossiers en instance de régularisation. Malheureusement, ce comité traite les dossiers comme bon lui semble selon la déclaration des intervenants dont celui du projet nautique de la madrague qui a affirmé devant toute l’assistance que son projet n’a pas été traité d’une manière objective conformément à la réglementation qui régit en ce sens puisqu’il a fait l’objet de détournement suivi d’attribution arbitraire au profit d’une tierce personne pour ne pas citer de nom et dans le même site touristique. Les participants à ce conclave ont indiqué que «toutes les opérations entreprises ont été au préalable soumises à l'aval de la direction du Tourisme et du wali. Nous souhaitons bénéficier un tant soit peu de lest pour investir encore beaucoup plus dans le secteur du tourisme dans cette contrée qui renferme d'énormes potentialités», ont fait remarquer des investisseurs avant de renchérir «nous ne sommes pas en majorité tributaires des crédits bancaires.