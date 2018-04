INVESTISSEMENT INDUSTRIEL A ORAN : 900 milliards de dinars pour des projets structurants

C’est ce qu’a déclaré le wali d’Oran M. Cherifi Mouloud en marge de son intervention lors de la rencontre régionale sur la publicité foncière et de l’investissement industriel organisée à l’hôtel le Sheraton jeudi dernier en présence des membres de l’APN, les membres de l’APW d’Oran ,le président de la chambre Régionale des Notaires d’Oran ,le directeur de la conservation foncière et du cadastre à la direction Générale du Domaine National pour dresser un tableau réel sur les potentialités du tissu industriel et scientifique de l’ensemble des secteurs tous confondus de la wilaya d’Oran , notamment le secteur du tourisme qui a-t-il dit est très riche en potentialité réelle d’investissement avec une capacité d’accueil qui dépasse largement les 30.000 lits dont 170 projets structurants pour atteindre les 50.000 lits à l’horizon 2020 .Concernant la fiche technique actuelle ,cette dernière enregistre 22000 entreprises structurées pour 110.000 salariés, un chiffre qui honore la ville d’El Bahia. Sur ce sujet, le wali n’a pas manqué pour lancer un appel aux présents ainsi qu’aux investisseurs pour leur demander de jouer un rôle important durant cette rencontre pour atteindre l’objectif assigné celui de la concrétisation de l’ensemble des projets inscrits dans le cadre du programme de son excellence le président de la république Abdelaziz Bouteflika qui a-t-il dit suit de très près la concrétisation et l’évolution de ces projets structurants qui émergent sur le terrain avec notamment 8700 PME et PMI sur les 06 zones industrielles mais aussi l’extension de ces zones qui sont inscrites au nombre de 13 Zones d’extension industrielles .Sur un total de 410 déposés à Oran auprès de la commission de l’investissement de wilaya 281 projets ont reçu un avis favorable, ainsi que 69 dossiers d’investissements concernent le secteur des travaux publics, de la construction et du bâtiment, 62 projets dans le secteur du tourisme, 62 autres dans les services, 55 projets dans le secteur de l’agriculture, 20 dans le secteur du transport, 7 dans le secteur du textile et du tissage et enfin 6 dossiers dans le secteur de la pharmacie et des produits parapharmaceutiques. Ceci étant dit, d’autres dossiers de divers secteurs d’activité restent à l’étude pour justement impulser une nouvelle dynamique à la wilaya d’Oran, considérée à juste titre d’ailleurs comme un pôle industriel par excellence. Pour la station de dessalement d’El-Magtaâ, cet important projet de la méga station de dessalement d’eau de mer d’El-Magtaâ, située à l’est du chef- lieu de wilaya, cette usine considérée comme l’une des plus grandes au monde utilisant le procédé de l’osmose inverse est dotée d’une capacité de production de 500 000 m3 d’eau par jour, cette quantité destinée non seulement à satisfaire les besoins de la wilaya d’Oran mais également ceux des wilayas limitrophes, à savoir Mascara, Tiaret, Relizane et Mostaganem. Nouvelle unité de production de GNL à Béthioua, cette unité industrielle, réalisée sur une assiette de 54 hectares dont 30 bâtis, devra contribuer au développement de la capacité de production nationale en matière de gaz naturel liquéfié. L’usine est dotée d’une capacité de production de 4,7 millions de tonnes métriques de GNL, 58.000 tonnes de butane, 275.000 tonnes de propane, 300.000 tonnes d’éthane et 47.000 tonnes de gazoline. Cet investissement, réalisé en fonds propres par Sonatrach pour un coût de 4 milliards de dollars (304 milliards de DA), prévoit la création de 645 emplois directs et 250 emplois indirects.