INVASION D'UN AIR SEC VENU DU GRAND NORD : Vague de froid attendue à partir d’aujourd’hui

Les températures les plus froides seront largement en-dessous de 0°C en Occitanie avec, dans la nuit de ce lundi à mardi, le thermomètre qui oscillera entre -8°C et 1°C seulement. Cette masse d'air froid et sec en provenance du nord de l'Europe va s'installer durablement sur l'Hexagone. Avec le vent en provenance de Russie, ces températures ressenties descendront encore plus bas. Les habitants de l'Est de la France pourraient même ressentir des -25°C à certains endroits. "C'est la mise en place de ce qu'on appelle un Moscou-Paris: l'air froid des hautes pressions du nord de l'Europe est aspiré sur notre pays par les basses pressions du sud de l'Europe", explique François Gourand, ingénieur prévisionniste à Météo-France. Les journées les plus froides pourraient être de mercredi 28 février à vendredi 2 mars avec des températures réelles qui descendraient vers - 10°C le matin. Cette perturbation n’affectera pas de façon conséquente l’Algérie qui connaîtra, ce lundi 26 février, un temps ensoleillé quoique froid, avec des températures minimales allant de 1° à 6° et des maximales entre 10° et 14° au nord du pays, des « températures de saison », selon l’Office national de météorologie. Le beau temps devrait se maintenir jusqu’à lundi soir, avec des températures légèrement plus élevées et mardi, des pluies faibles devraient toucher toutes les zones littorales, notamment celles du Centre et de l’Est, avec des températures minimales pouvant descendre jusqu’à 5° au Nord-est et des maximales allant de 11° à 18°. Alors que les températures continueront à être très basses en France, en Algérie le soleil reviendra mercredi avec des températures plus douces qui grimperont pendant la journée jusqu’à 18° au Nord-est et 22° au Centre et au Nord-ouest.