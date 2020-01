INTRODUITS EN CONTREBANDE : Saisie de plus de 12 000 comprimés dopants à Ghardaïa

Pas moins de 12.400 comprimés dopants (Viagra), médicament utilisé pour le traitement de la dysfonction érectile, introduits en contrebande en Algérie ont été saisis à la gare routière de Ghardaïa par les éléments de la police judiciaire de la sureté nationale en possession d’un ressortissant subsaharien, a appris l’APS mercredi auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Lors d'une opération de contrôle, les éléments de la police judiciaire de la sûreté ont saisi cette quantité de comprimés de fabrication étrangère, dont la date de péremption n’est pas dépassée, selon l'expertise médicale et dont la vente est strictement interdite en dehors des pharmacies et ne figure pas dans la nomenclature des médicaments commercialisés en Algérie. Ces produits pharmaceutiques portant le nom de ''Citrate de sildenafil'' étaient dissimulés dans les bagages de ce ressortissant subsaharien (50 ans) et étaient destinés à la commercialisation sur le marché national, ajoute la même source en précisant que la personne arrêtée est entrée illégalement en territoire national. Ces produits médicamenteux introduits en contrebande peuvent être dangereux pour la santé par leur composition qui n’est soumise à aucune AMM (Autorisation de mise sur le marché), à aucun contrôle de qualité, ni à des contrôles des conditions de transport et de stockage, a expliqué un pharmacien de Ghardaïa à l’APS. Présenté devant les instances judiciaires, pour "trafic et commerce illégal de médicaments et de produits pharmaceutiques", "usurpation d’identité" et "entrée illégale sur le territoire national", le mis en causé a été écroué.