INTOXIQUEES AU MONOXYDE DE CARBONE : Deux petites filles meurent à El-Oued

Deux petites filles sont décédées, ce dimanche, à Djamaa (wilaya d’El Oued) par intoxication au monoxyde de carbone, ont annoncé les services de la protection civile. Les éléments de la protection civile sont, en effet, intervenus dimanche, à Djamaa, dans la wilaya d’El Oued, pour l’évacuation de deux petites filles, l’une d’entre elle est âgée d’une année et demi et l’autre de quatre ans, ayant perdu leurs vies, suite à une intoxication au monoxyde de carbone, a précisé la même source. Les corps des deux fillettes ont été déposés à l’hôpital, pendant qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce terrible drame.