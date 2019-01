INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE A TISSEMSILT : Deux décès dans des circonstances floues

Les éléments de la protection civile de Tissemsilt ont été appelés à intervenir jeudi aux environs de dix-huit heures. L’appel au secours a été lancé par des citoyens habitant la cité des 500 logements faisant référence à la sensation de gaz qui s’échappait d’une maison, alors que le propriétaire ne répondait plus. En effet, selon les informations recueillies, la découverte macabre a secoué plus d’un, un jeune et une femme ont été trouvés sans vie dans l’appartement du défunt. Les mêmes sources indiquent que les défunts se sont asphyxiés au monoxyde de carbone, un autre accident domestique dont la cause est certainement l’ignorance des orientations et autres explications données par ces mêmes services concernant les dangers et les accidents domestiques. Les éléments de la protection civile qui se sont déplacés sur place n’ont fait que transporter le cadavre vers la morgue de l’hôpital, en même temps, les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du tragique accident.