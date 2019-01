INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE : 11 personnes tuées en 24 heures

Onze personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone (CO) dans les wilayas d’Alger, Batna et Tlemcen durant les dernières 24 heures, a indiqué, le dimanche 6 Janvier 2018, la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Batna où cinq (5) membres d’une même famille sont décédés. Il s’agit du père (32 ans) et de la mère (26 ans) et de leurs trois (3) enfants âgés entre deux (2) et cinq (5) ans a affirmé le lieutenant Hacène Yahia Cherif, soulignant que les gaz brûlés émanaient d’un chauffage défectueux. Les victimes ont été retrouvées mortes dans leur domicile, sis à la cité Sadek Chebchoub dans la zone de Kechida. Les éléments de la Protection civile, dépêchés sur les lieux, dès l’alerte donnée, ont constaté le décès de l’ensemble de la famille. Les dépouilles ont été transférées vers la morgue du centre hospitalo-universitaire de la ville de Batna, a-t-on fait savoir de même source. Le bilan est aussi lourd dans la wilaya de Tlemcen, puisque quatre (4) membres d’une même famille, âgés entre 36 et 71 ans, ont trouvé la mort dimanche à El Ghazaouat.Selon Radio Tlemcen les victimes étaient décédées asphyxiées par des gaz de monoxyde de carbone, émanant du chauffage à l'intérieur de leur habitation relevant que les dépouilles ont été transférées à la morgue de l’hôpital de la ville. A Alger, plus précisément dans le quartier de Baranès à Bouzereah deux (2) personnes sont décédées, dimanche aux environs de 16 H 00, asphyxiées par le monoxyde de carbone (CO) émanant de l'appareil de chauffage. Selon le lieutenant Benkhalfallah Khaled, chargé de la communication à la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger. Entrainant la mort de deux personnes, à savoir un homme (81 ans) et sa femme (60 ans), ce terrible accident est dû à une fuite de monoxyde de carbone provenant de l'appareil de chauffage, a fait savoir le lieutenant Benkhalfallah, ajoutant que les deux corps ont été retrouvés à l'intérieur de leur domicile. Il a indiqué que les dépouilles ont été évacuées par les éléments de la Protection civile de la wilaya d'Alger vers la morgue de l’hôpital Béni Messous, ajoutant que les services de Sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.