INTOXICATION ALIMENTAIRE A DJELFA : Décès de 3 membres d’une même famille

Trois personnes appartenant à une même famille ont été victimes d’intoxication alimentaire collective samedi 28 décembre 2019 dans la wilaya d’el Djelfa, a indiqué une source concordante. Concernant la cause de l’intoxication, la famille a été victime de complications après avoir consommé des foies de poulet contenant des bactéries, ce qui devrait être confirmé par l’enquête bactériologique conduite par la cellule de veille de la direction de la santé et de la population et dont les résultats seront connus dans quelques jours. Les services de sécurité ont également ouvert une enquête sur cet incident.