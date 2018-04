INTOXICATION ALIMENTAIRE : 20 cas enregistrés en une journée à Mascara

20 cas d’intoxication alimentaire ont été admis jeudi soir à l’hôpital de Tighennif dont 11 enfants et 9 personnes adultes. Les causes semblent être la consommation de pâtisserie, les victimes ont reçu les premiers soins et une prise en charge d’urgence, la plupart d’entre elles ont rejoint leurs domiciles, et d’autres demeurent sous surveillance médicale au niveau de l’hôpital. A l’approche du mois de Ramadhan et surtout la saison estivale où il y a des mariages et entre autre festivités. La prudence doit être de taille pour éviter au maximum ces intoxications.