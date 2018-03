INTERNET EN ALGERIE: Les prix les plus élevés du Maghreb

Les prix de l’Internet en Algérie sont trois fois plus élevés qu’au Maroc et en Tunisie. Selon une étude réalisée par des députés de l’APN, présentée à l’occasion des débats sur le nouveau projet de loi sur le commerce électronique, les prix de l’Internet appliqués en Algérie sont exorbitants par rapport aux pays voisins. Cette étude comparative indique que la formule Internet haut débit d’une vitesse de 100 mgb/ seconde est proposée pour l’équivalent de 6200 DA au Maroc, et 7700 DA en Tunisie, contre 25 000 DA en Algérie. Pour ce qui est du débit de 50 mgb/s, il est de 15 000 DA en Algérie, soit le triple de la Tunisie avec 5300 DA. Même constat pour les formules avec une vitesse internet de 20 Mgb/s qui coûte 2690 DA en Tunisie contre 7900 da en Algérie. Les derniers rapports mondiaux sur l’utilisation et la qualité d’Internet accablent l’Algérie qui n’arrive toujours pas à améliorer la qualité de la connexion en dépit des sommes colossales dépensées à cet effet. L’Algérie est classée au 7e rang africain et à la 66eme place au niveau mondial sur 86 pays concernés.