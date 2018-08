INTERDICTION FORCEE DE GALAS : L’Etat réagit et arrête 31 perturbateurs à El-Oued

Les éléments de la police nationale n’ont point hésité à procéder à l’arrestation des 31 personnes qui ont tenté de provoquer une manifestation pour bloquer un gala artistique et se livrer par la suite à une prière collective sur le lieu du concert. Ce dernier fut dégagé et le gala qui était animé par le chanteur Menai Abdallah s’est tenu sans le moindre problème au sein de la maison de culture ‘’Amine El Amoudi’’ et la sécurité des lieux s’est encore renforcée par une forte présence policière. Cette sécurisation des lieux de culture semble être des plus sollicités par les citoyens, pour mieux les protéger et mettre fin aux agressions contre les manifestations culturelles, qui ont tendance a prendre une ampleur sans égal a travers les villes du pays en cet été si caniculaire. Les 31 personnes arrêtées ont été relâchées à une heure du matin, après la fin de la fête. Cette réaction positive de la part des autorités est vivement accueillie par les artistes et les familles algériennes qui espèrent profiter de la bonne musique et d’un peu de joie grâce aux caravanes artistiques initiées par le ministère de la culture en collaboration avec d’autres organisme, durant la période estivale si bonne pour la détente et les loisirs.