INTERDICTION DU NIQAB : Les Zaouïas appellent à une interdiction totale

En effet, ce même syndicat appelle également le ministère du commerce à interdire son importation et empêcher sa commercialisation. Le syndicat national des Zaouïas a réclamé l’interdiction du Niqab pour cause, cette tenue ne fait pas partie de la religion musulmane. Le niqab appartiendrait cependant à une autre religion monothéiste : Le judaïsme. Dans ce même écrit, les Zaouïas ont expliqué que: « si l’on faisait un voyage dans le temps, on s’apercevrait que c’est les Juifs qui imposaient une telle tenue à leurs femmes. L’islam n’est pas une religion extrémiste, notre religion est moderne » lit-on dans un communiqué. Il est demandé au ministre des affaires religieuses «d’imposer l’interdiction de cette tenue pour préserver la sécurité et la paix sociale». Les Zaouïas ont également saisi le ministère du commerce afin «d’interdire l’importation de cette tenue « juive » et punir sa commercialisation en imposant des taxes sur son importation et sa mise en vente.