INTEMPERIES : Intervention de l'ANP pour rouvrir les routes coupées

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) sont intervenus au niveau de plusieurs endroits du pays, à l'instar de Sidi Bel Abbes et Tlemcen, pour rouvrir les routes et les chemins coupés par la neige et porter assistance aux habitants, suite aux intempéries enregistrées ces dernières heures, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre des opérations d'intervention menées par les unités de l'Armée nationale populaire à travers les différentes régions du pays pour désenclaver et prêter aide et assistance aux citoyens touchés suite à la dernière vague de froid et aux fortes chutes de neige, des détachements de l'ANP ont procédé, ce mardi 06 février 2018, à des interventions au niveau de plusieurs endroits du pays à l'instar de Sidi Bel Abbes et Tlemcen (2ème Région militaire) afin de rouvrir les routes et les chemins coupés et de prêter aide et assistance aux habitants".