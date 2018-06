INTEMPERIES EN PLEIN ETE : Un automobiliste emporté par les flots

Un automobiliste de 46 ans est décédé après avoir été emporté par les flots avec son véhicule, jeudi dans la commune de Chrea (Tébessa). Alors que ses deux accompagnateurs ont pu être sauvés in extremis, selon les indications fournies par la protection civile. Les trois victimes, qui étaient à bord du même véhicule, ont été surprises par la montée violente et soudaine des eaux d’Oued Abla, après de fortes pluies orageuses, selon la même source qui a précisé que les deux personnes secourues par la protection civile ont été transférées à l’hôpital de Chrea. Les pluies torrentielles qui se sont abattues le jeudi 21 Juin 2018 pendant plusieurs heures sur la région ont causé des dégâts jugés "assez importants", où de nombreuses habitations, mais aussi plusieurs quartiers, ont été envahis parles eaux de pluies, a souligné la même source. Des interventions ont également été effectuées par les éléments de ce corps constitué au chef lieu de wilaya et dans d’autres communes El Ma Labioth, Ouenza et Lahouidjat pour évacuer les eaux pluviales qui ont causé des dégâts matériels importants dont des incendies déclarés dans les colonnes de compteurs d'électricité regroupés dans trois immeuble et l’effondrement d’un pylône électrique. De leur côté , les services de wilaya ont fait savoir qu’une délégation du ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire est attendue vendredi à Chrea pour évaluer l’ampleur des dégâts causés par ces inondations.