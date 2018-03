INTEMPERIES A TISSEMSILT : La police assiste les usagers de la RN 14

La sûreté de la wilaya de Tissemsilt vient de lancer un programme d’assistance spécial où on a assisté à un redéploiement des éléments de sécurité à travers les points de contrôle et les axes routiers à grand trafic notamment sur la RN 14 près de la ville de Teniet El Had, ce dispositif sécuritaire est visible au niveau de la sortie de la ville de Teniet El Had qui mène vers le chef lieu de la wilaya où ces éléments qui travaillaient dans des conditions climatiques extrêmes apportaient toute l’assistance aux usagers de la route, ces actes consistent, selon le commissaire Tine Miloud, chef de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, à donner l’assurance aux usagers notamment dans les conditions climatiques très difficiles, à renforcer le dispositif de sécurité et donner des boissons chaudes aux usagers de la route, les moments des chutes de neige qui sont imprévisibles surtout dans certains endroits où la circulation devient très difficile et c’est à ce moment là que la circulation routière devient dangereuse et même mortelle. Les services de police offraient des cafés et des thés chauds aux automobilistes ainsi que des orientations et des explications aux usagers de la route dans le cadre de la prévention routière. Cette opération permettra aux automobilistes de se rappeler des dangers de la vitesse, de la neige et des dérapages pour ensuite poursuivre leur itinéraire dans la sérénité. Une initiative qui démontre la bonne volonté de ce corps constitué de l’Etat pour être toujours près du citoyen tout en valorisant le côté humanitaire dans leurs taches et espérant diminuer le nombre des accidents. La même source affirme que tous les services de police sont donc mobilisés durant cette période des intempéries afin d’offrir des services de proximité aux citoyens et de garantir la sécurité.