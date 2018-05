INTEMPERIES A L’EST DU PAYS : Une commission interministérielle sur les lieux

Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, M.Nourredine Bedoui a décidé l'envoi, en urgence, d'une commission interministérielle dans les régions touchées récemment par les intempéries, indique lundi soir un communique du ministère. La commission interministérielle qui est chapeautée par le Délégué national aux risques majeurs, est composée de représentants de plusieurs secteurs concernés en vue d'évaluer et de s'enquérir de visu des dégâts enregistrés, selon la même source. Le ministre de l'intérieur avait, lors d'une réunion tenue le lundi 21 Mai avec les directeurs centraux et des cadres du ministère, mis l'accent sur la nécessité d'élaborer dans "les plus brefs délais un rapport détaillé" sur la situation dans les wilayas touchées afin de prendre des mesures idoines. A noter que les dernières pluies enregistrées ces derniers jours dans certaines régions de l'est du pays avaient occasionné des cas de décès et des dégâts matériels importants.